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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Baroni Bolivya’ya gidiyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, Bolivya yolunda...
14:3419 Haziran 2017
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Baroni Bolivya’ya gidiyor

Brezilya basınında yer alan habere göre Bolivya ekibi Club Jorge Wilstermann, Corinthians’tan Cristian Baroni ve Stiven Mendoza transferlerinde mutlu sona ulaştı. İki oyuncunun sezonun geri kalanında kiralık olarak Wilstermann adına mücadele etmeleri bekleniyor. Copa Libertadores’te Palmeiras, Penarol ve Tucuman’ın yer aldığı gruptan sürpriz bir şekilde çıkmayı başaran Bolivya temsilcisi Atletico Mineiro ile oynayacakları son 16 maçlarında Baroni ve Mendoza’ya güveniyor olacak.

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Fenerbahçe’nin ardından eski takımı Corinthians’ın yolunu tutan Baroni uzun süredir kadro dışı. 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık 2017’de sona eriyor.

Ajansspor

Son güncelleme: 14:35 | 19.06.2017
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