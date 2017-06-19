Fenerbahçe’de sistem Van Persie’ye göre kurulacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Robin van Persie'yi takımın merkezi yapmaya hazırlanıyor. Van Persie; 35-40 metrede oynadığı takdirde, kendisine kaliteli vuruşlar için zaman bulacak ve ekonomik oynayacak. En büyük problemi, ceza alanı içinde istediği sayıda topla buluşamaması ve vuruş için yeterli süreyi bulamaması.

Fenerbahçe’de forma giydiği iki sezonda taraftarın beklentilerinin çok altında kalan Robin van Persie’nin yeni teknik direktör Aykut Kocaman’la hayata dönüp dönmeyeceği merak edilen en önemli konu… Kocaman, daha Fenerbahçe’ye imza atmadan sarı-lacivertlilerin kadrosuna övgü yağdırırken, “Van Persie’den daha iyi kaç tane forvet bulabilirsiniz” diyerek Hollandalı’ya güvendiğini ve yola devam edeceğini göstermişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Van Persie’nin F,Bahçe’ye nasıl daha faydalı olacağının reçetesini ise 20 Kasım 2015 tarihinde yazmıştı.

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DÜNYADA SAYILACAK EN İYİ 5 YILDIZDAN BİRİ

Kocaman, NTV Spor’da katıldığı programda Rıdvan Dilmen’in sorularını yanıtlamış ve kendisine yöneltilen “Robin van Persie nasıl daha verimli olur?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Robin van Persie, ‘Dünya’da 5 en iyi merkez oyuncu oyuncu say’ dediğimiz zaman, bunlardan birisi konumundaydı… Hala etkili bir oyuncu. Persie, 35-40 metrede oynadığı takdirde, kendisine kaliteli vuruşlar için zaman bulacak. Ve bu durumda da daha ekonomik oynayacak. Persie’nin en büyük problemi, ceza alanı içinde istediği sayıda topla buluşamaması ve vuruş için yeterli süreyi bulamaması.”

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YENİ DÜZEN VAN PERSİE’YE GÖRE KURULACAK

Aykut Kocaman’ın Van Persie hakkında yaptığı bu açıklamalar ve koyduğu teşhisin ardından hastayı tedavi edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Tecrübeli hocanın sistemini Hollandalı yıldız üzerine kurması bekleniyor. Özellikle Valbuena, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici transferleriyle orta alandaki oyun zekasını üst seviyeye çeken Fenerbahçe’de, yeni patron Kocaman, oyuncularından Hollandalı yıldızı daha fazla topla buluşturmalarını isteyecek.