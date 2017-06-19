Fenerbahçe’de BBG!

Stat ve tesislere yerleştirilecek özel kameralarla idman ve maç performansları kaydedilecek. Futbolcuların koşuları, pozisyon alma verileri incelenecek

Fenerbahçe, ilk Aykut Kocaman döneminde teknolojiye büyük yatırım yapmıştı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin kullandığı Robotic Eye sistemi, hem Samandıra Can Bartu Tesisleri hem de Ülker Stadyumu'na kurulmuştu. SÖZCÜ’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre Kocaman'dan sonra gelen Ersun Yanal da bu sistemin büyük yararını görmüş ancak Vitor Pereira ile birlikte ‘gerek yok' denilerek bu teknoloji tam anlamıyla depoya kaldırılmıştı. Dirk Advocaat'ın da yüzüne bakmadığı sistem Kocaman'la birlikte geri dönüyor.

Volkan Demirel`den Fenerbahçe`ye rica! Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, “Tüm şartlarınıza evet diyorum, ekstra hiçbir şey talep etmeye niyetim yok. Sadece 1+1 yerine 2 yıl olsun. Seneye de mukaveleyi düşünmek istemiyorum” dedi, yönetim de anlayış gösterdi. İlgili Haberi Oku

‘Robotic Eye, Samandıra ve Ülker Stadyumu'na kuruluyor. Peki nedir Robotic Eye? İstenen tesise yerleştirilen özel kameralar sayesinde göze çarpmayan veriler toplanıyor. Sistem, idmanlarda ve maçlarda elde edilen verileri etkili ve etkisiz olarak ayırıyor. Futbolcuların koşu mesafelerinin ne kadarının faydasız olduğu, hangi hamle hatalarının yapıldığı ve bunların nasıl düzeltilip faydalı hale getirilebileceği belirleniyor. Böylece futbolcuların gerçek performansı ortaya çıkıyor.

Fenerbahçe`de sistem Van Persie`ye göre kurulacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Robin van Persie'yi takımın merkezi yapmaya hazırlanıyor. Van Persie; 35-40 metrede oynadığı takdirde, kendisine kaliteli vuruşlar için zaman bulacak ve ekonomik oynayacak. En büyük problemi, ceza alanı içinde istediği sayıda topla buluşamaması ve vuruş için yeterli süreyi bulamaması. İlgili Haberi Oku

Futbolcuların Topuk Yaylası kampına hazır gelmeleri için çalışmalar da yapılıyor. Tatildeki oyuncularla irtibata geçildi. ‘Beslenmeye dikkat' ve ‘aktif dinlenme' uyarıları yapıldı. Bol bol cimnastik hareketleri yapılması ve yüzülmesi istendi. Bununla birlikte tüm tesislerdeki spor aletleri de gözden geçirildi. Teknolojik olarak eskiyen cihazların yerine yenileri alındı, alınmaya da devam ediliyor.