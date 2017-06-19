Fenerbahçe’de BBG!

Fenerbahçe, ilk Aykut Kocaman döneminde teknolojiye büyük yatırım yapmıştı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin kullandığı Robotic Eye sistemi, hem Samandıra Can Bartu Tesisleri hem de Ülker Stadyumu'na kurulmuştu. SÖZCÜ’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre Kocaman'dan sonra gelen Ersun Yanal da bu sistemin büyük yararını görmüş ancak Vitor Pereira ile birlikte ‘gerek yok' denilerek bu teknoloji tam anlamıyla depoya kaldırılmıştı. Dirk Advocaat'ın da yüzüne bakmadığı sistem Kocaman'la birlikte geri dönüyor.
‘Robotic Eye, Samandıra ve Ülker Stadyumu'na kuruluyor. Peki nedir Robotic Eye? İstenen tesise yerleştirilen özel kameralar sayesinde göze çarpmayan veriler toplanıyor. Sistem, idmanlarda ve maçlarda elde edilen verileri etkili ve etkisiz olarak ayırıyor. Futbolcuların koşu mesafelerinin ne kadarının faydasız olduğu, hangi hamle hatalarının yapıldığı ve bunların nasıl düzeltilip faydalı hale getirilebileceği belirleniyor. Böylece futbolcuların gerçek performansı ortaya çıkıyor.
Futbolcuların Topuk Yaylası kampına hazır gelmeleri için çalışmalar da yapılıyor. Tatildeki oyuncularla irtibata geçildi. ‘Beslenmeye dikkat' ve ‘aktif dinlenme' uyarıları yapıldı. Bol bol cimnastik hareketleri yapılması ve yüzülmesi istendi. Bununla birlikte tüm tesislerdeki spor aletleri de gözden geçirildi. Teknolojik olarak eskiyen cihazların yerine yenileri alındı, alınmaya da devam ediliyor.