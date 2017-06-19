Fenerbahçe taraftarından Bogdanovic seferberliği! Klip…

Fenerbahçe taraftarı, tarihi sezonun mimarlarından Bogdan Bogdanovic için seferberlik başlattı. Sarı- Lacivertliler, Sırp yıldızın ailesinden de yardım alarak Bogi için duygusal bir video klip hazırladı.

Fenerbahçe taraftarının Bogdan Bogdanovic sevgisi bir başka…

Kazanılan Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından NBA takımlarından Sacremento Kings'e gidip gitmeyeceği merak konusu olan Sırp oyuncunun takımda kalması için taraftarlar büyük çaba sarf ediyor. Bu yıl harika bir sezon geçiren genç oyuncu için çok duygusal bir video hazırlayan taraftarlar, bu video için Bogdanovic'in ailesine dahi ulaştılar. Bogi'nin anne ve kız kardeşiyle dahi iletişim kuran F.Bahçeliler, yıldız oyuncunun ailesine, kararını etkilememesi için videoda yer vermedi. Ancak içeriğiyle ilgili pek çok konuda destek aldılar. 2018 Euroleague Final-Four'unun Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak olmasına da vurgu yapan Sarı-Lacivertli taraftarlar, yıldız forvetin arkadaşlarına da ulaşıp içerik konusunda destek aldılar.

MESAJ YAĞMURU

Ortaya çok duygusal bir çalışma çıkaran F.Bahçeli taraftarlar bununla da yetinmiyorlar. Sosyal medyadan Bogdanovic'i adeta mesaj yağmuruna tutarak 25 yaşındaki oyuncunun kalması için ellerinden geleni yapıyorlar.