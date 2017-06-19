En değerlisi Beşiktaş

Futbol piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt verilerine göre Türkiye'nin en değerli takımı Beşiktaş oldu. Güncellenen kadro değerlerine göre Beşiktaş 105.7 milyon Euro'luk kadrosuyla zirvede yer alırken, Kartal'ı 101.4 milyon Euro'yla Fenerbahçe takip etti. Galatasaray ise 81.7 milyon Euro'ya geriledi.

Spor Toto Süper Lig’i zirvede tamamlayarak üst üste 2. şampiyonluğuna uzanan Beşiktaş, ligin maddi anlamda da en değerli takımı oldu. Futbol piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt verilerine göre, siyah-beyazlı takım Süper Lig’in en pahalı ekibi oldu. Geçtiğimiz sezonun kadrosu üzerinden yapılan güncel değerlemede, Beşiktaş’ın piyasa değeri 105.7 milyon Euro olarak belirlendi. Geçen sezonu bu anlamda zirvede tamamlayan Fenerbahçe ise 101.4 milyon Euro’luk piyasa değeriyle 2. sıraya geriledi.

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Sezon başında 160 milyon Euro piyasa değeri olan sarı-lacivertli takımda bütün futbolcular değer kaybetti. Sezon boyunca yaşanan kötü gidişatın ardından futbolcuların yaşadığı form düşüklüğü, piyasa değerlerine de yansıdı. Bu yansımayla birlikte Fenerbahçe, 59 milyon Euro’ya yakın değer kaybetti. Sarı-lacivertlilerin güncel piyasa değeri 101.4 milyon Euro olarak belirlendi. Geçtiğimiz sezon kadro değeri 100 milyon Euro olan Galatasaray’ın da değeri 81.7 milyon Euro’ya düştü. Ancak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın belirlenen bu piyasa değerlerine, takımdan ayrılan ve kiralık olarak forma giyen futbolcular da dahil. Bu isimleri çıkardığımız zaman 3 takımın da piyasa değeri oldukça düşüyor.

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Zirvede yine Beşiktaş var

Kiralık olarak forma giyen ve takımdan ayrılan isimleri kadrolardan çıkardığımızda Beşiktaş’ın değeri 88 milyon 200 bin Euro, Fenerbahçe’nin değeri 79 milyon 650 bin Euro, Galatasaray’ın değeri ise 59 milyon 250 bin Euro’ya geriliyor. Siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen Aboubakar, Utku Yuvakuran, Atınç, Ersan Gülüm ve Demba Ba’nın kadrodan çıkmasıyla Kartal’ın piyasa değeri 88 milyon 200 bin Euro’ya geriliyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda bulunan Talisca ise bu değerlendirmeye dahil. Beşiktaş, Talisca’nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Fenerbahçe’de kiralık oynayan futbolcu sayısı 4. Fabiano, Karavaev, Sow ve Lens’i kadronun dışında tuttuğumuzda sarı-lacivertli ekibin değeri 79 milyon 650 bin Euro’ya geriliyor. Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen tek isim Josue. Ancak sarı-kırmızılılar Chedjou ve Sabri ile yolları ayırırken, Podolski ve Bruma da başka takımlara satıldı. Bu 5 ismin ayrılmasıyla Galatasaray’ın kadro değeri 59 milyon 250 bin Euro’ya geriledi.