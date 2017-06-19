Donk Galatasaray’a rest çekti

Galatasaray'a geri dönen Hollandalı futbolcu Donk, takımdan ayrılmak için yönetime şart koştu.

Galatasaray‘da takımda düşünülmeyen Ryan Donk, kiralık olarak gittiği Real Betis‘ten geri döndü. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Hollandalı oyuncu takımdan ayrılmak için yönetime şart koştu. Donk, sarı-kırmızılı yönetime menajeri aracılığı ile haber gönderirken “Bonservisimi bedelsiz verin gideyim” talebini iletti. Galatasaray yönetimi ise 1 yıl daha kontratı bulunan Donk'a olumsuz yanıt verdi. Galatasaray, 31 yaşındaki oyuncuyu kiralayıp ya da bonservisi ile verip gelir elde etme peşinde…

Igor Tudor Galatasaray`a neşteri vuruyor 2017-2018 sezonu için son sürat çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tarihi bir operasyona imza atılıyor. Tudor'un neşteri ile takım baştan yaratılacak. İlgili Haberi Oku

Kasımpaşa‘dan 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Donk ile ilgili ise teknik direktör IgorTudor, kampa götürdükten sonra karar vermek istiyor.