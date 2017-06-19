Cengiz Ünder için 10 milyon euro

PSV Eindhoven'ın Başakşehir'den Cengiz Ünder'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Hollanda basınında yer alan haberde; Hector Moreno’yu 5.7 milyon euro bonservis bedelliyle Roma’ya satan PSV Eindhoven’ın toplamda 10 milyon euro’luk bir transfer bütçesi oluşturduğu ve bu bütçeyle hücuma önemli bir genç yetenek transferini planladığı kaydedildi.Haberin detaylarında, PSV Eindhoven Genel Menajeri Marcel Brands’ın öncelikli hedefinin, bir dönem Galatasaray’ında transfer listesine giren Hirving Lozano olduğu bilgisi verildi. Pachuca’da forma yien 20 yaşındaki sol açık için teklifini iletecek olan PSV’nin alternatif planının ise Cengiz Ünder olduğu yazıldı.1 yaz önce Galatasaray’dan Bruma’yı isteyen ancak transfer edemeyen PSV Eindhoven’ın, Lozano transferinde yaşanacak bir olumduzluk sonrası ilk olarak Cengiz Ünder’i isteme için Medipol Başakşehir ile görüşeceği ifade edildi.Abdullah Avcı, Cengiz Ünder hakkında, “Cengiz için İngiltere ve Fransa’dan talip vardı. Cengiz’in 1 sene daha takımda kalmasında fayda var.” demişti.Altınordu altyapısında yetişen ve 2016 yazında 700 bin euro bonservis ile transfer edilen Cengiz Ünder, geçen sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 25 maçta 7 gol atmıştı.