Burdurspor kadın futbol takımı kurdu

Burdur tarihinde ilk kez kadın futbol takımı kuruldu. 'Yeni Burdurspor Kulübü' adı verilen takım bu yıl 3'üncü Lig'de mücadele edecek. 30 futbolcunun bulunduğu takımın antrenörü Yusuf Ali Çelik, "İlimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Yeni Burdurspor Kulübü çatısı altında Kadın Futbol Şubesi oluşturuldu. Yeni Burdurspor Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tescil edildi. Kent tarihinde ilk kez resmi olarak bir kadın futbol takımı oluşturulurken, 16-25 yaş arası 30 futbolcunun bulunduğu takım bu yıl Kadınlar 3’üncü Ligi’nde mücadele edecek. Kadın futbolcular antrenör Yusuf Ali Çelik nezaretinde yeni sezona hazırlanıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, “Yeni Burdurspor Kulüp Başkanı Bahri Şimşek’in desteğiyle böyle bir takım oluşturuldu. İnşallah şampiyonluk görürüz. Sporcularımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Yeni Burdurspor Kulüp Başkanı Bahri Şimşek, Burdur’da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“UMARIM BU KIVILCIM ŞEHRİ AYAĞA KALDIRIR”

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Burdur Şube Başkanı Özcan Yıldırım, Burdur’un yıllar önce Şalvarspor’la kadın futbolunda adını duyurduğunu vurgularken, “Umarım bu kıvılcım şehri ayağa kaldırır. Böylelikle şehirdeki yetenekli kızlarımıza da fırsat eşitliği sağlamış oluruz. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

“BAŞARIYI HEDEFLİYORUZ”

Antrenör Yusuf Ali Çelik de çalışmaları haftada iki antrenmanla sürdürdüklerini anlattı. Çelik, “İlimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İleride hem milli takım seviyesinde sporcular yetiştirmek hem de bu kızlarımızın beden eğitimi ve spor yüksek okullarında eğitimlerini devam ettirmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

“TÜRKİYE DERECESİ NEDEN OLMASIN”

Takım oyuncularından 20 yaşındaki Tuğba Üresin, futbol denince erkek sporunun akla geldiğini kaydederek, “Fakat biz bunu ilimizde kadınlar olarak yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Böyle giderse neden Türkiye derecesi olmasın” dedi.

Eda Yılmaz, hedeflerinin ilk defa mücadele edecekleri ligde başarılı olmak ve kadın futbolunda Burdur’un adını duyurmak olduğunu söyledi.