Boffin Antalyaspor’la anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gündeminde bulunan Iker Casillas’tan olumsuz yanıt alınca daha önce görüştüğü Eskişehirspor’un başarılı kalecisi Boffin ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezona Avrupa hedefiyle girmek isteyen Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda kadrosuna Salih Dursun, Jeremy Menez ve son olarak Maicon'u transfer eden Antalyaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen İspanyol eldiven Iker Casillas'ı da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Porto ile sözleşmesi 30 haziran 2017 yılına kadar devam eden tecrübeli eldiven ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkarmayan kırmızı-beyazlı yöneticiler Eskişehirspor'da forma giyen Boffin ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibinin, Belçikalı kaleciye önümüzdeki günlerde imza attırması bekleniyor.

Hakan Balta da gündemdeAntalyaspor, Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki başarılı stoper Hakan Balta için girişimlerde bulundu. Antalyasporlu yöneticilerin deneyimli oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken, tarafların anlaşması durumunda Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan oyuncuya kulübün bonservis konusunda sıkıntı çıkartılmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Eto`o ligde sadece 3 takıma gol atamadı Antalyaspor'a geldiği günden bu yana attığı gollerle takımını sırtlayan Samuel Eto'o, Süper Lig'de kırmızı-beyazlıların 2 sezonda karşılaştığı takımlardan sadece Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Sivasspor'a karşı gol atma şansını yakalayamadı. İlgili Haberi Oku Gary Medel olmadı

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün İtalya'da bulunduğu esnada Inter kulübü yöneticileriyle Gary Medel transferi için bir araya geldi. İki kulüp yöneticilerinin 29 yaşındaki Şilili oyuncu için bir anlaşmaya varamadığı öğrenildi. İtalya temsilcisi İnter'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Medel'in Şili milli takımıyla Rusya'da düzenlenen 2017 Konfederasyon Kupası'nda yer aldığı ve orada göstereceği performansın ardından daha iyi bir fiyata satmayı planlıyor. Medel ile geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın da ilgileniyor.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk`ten Casillas yorumu Antalyaspor, yeni sezon planlaması kapsamında dünyaca ünlü İspanyol kaleci Iker Casillas'ı transfer etmeye çalışıyor. İlgili Haberi Oku