Beşiktaş, şehit Vefa Karakurdu’nun mezarına şampiyonluk kupasını götürdü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Dolmabahçe'de geçen 10 Aralık'taki bombalı terör saldırısında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vodofone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü 43 yaşındaki Vefa Karakurdu'nun mezarına şampiyonluk kupasını götürdü.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Vodafone Arena çevresinde 44 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vodofone Arena’dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu’nun babası emekli emniyet müdürü 72 yaşındaki Erdal Karakurdu’nun Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Orman’ı, şehit Vefa Karakurdu’nun babası Erdal, annesi Sabriye, eşi Emel, çocukları 6 yaşındaki Duru ve 12 yaşındaki Kaan karşıladı. Ziyaret sırasında şehit Karakurdu için evde dua edildi. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Orman, üzüntülerinin büyük olduğunu belirterek, “Müdürümüz dünya pırlantası bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ailesine, eşine, çocuklarına, anne ve babasına herkese Allah sabır versin. Bugün de onları ziyaret etmek için geldim buraya. Şimdi Vefa Müdür’ün mezarına gidip dua edeceğiz. Sonra iftarımızı açacağız” dedi.

Baba Erdal Karakurdu ise oğlunun Beşiktaş için adeta deli olduğunu ve Beşiktaş için şehit olduğunu ifade ederek, “Sayın başkanıma buraya kadar geldiği ve şeref verdiği için çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Diyecek başka bir sözüm yok. Ne diyeyim artık. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anne Sabriye Karakurdu da başka anneler ağlamasın diyerek göz yaşı döktü. Oğlunun Beşiktaş’ı çok sevdiğini söyleyen Sabriye Karakurdu, “O Beşiktaş’ı, başkanı da çok sevdi. Özel bir insan diyordu her zaman. Onun için kendini feda etti. Hepimiz Beşiktaşlıydık. ama Beşiktaş kurbanı olduk. Ölünceye kadar yine Beşiktaşlıyız. Hep Beşiktaş böyle olsun inşallah. Hep kupalar devam etsin. Başka Beşiktaşlılar için kimse ölmesin yavrum. Başka anne ve eşlerde ağlamasın. Çocuklarda ağlamasın. Durumumuz çok zor yavrum. Hepinize Allah sağlık sıhhat versin. Kötülerden uzak tutsun. Biz Beşiktaş’ı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI ŞEHİDİN MEZARINDA

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ziyaretin ardından aileyle birlikte aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi olan şehit Vefa Karakurdu’nun mezarını ziyaret etti. Orman ve beraberindekiler mezara çiçek bıraktı. Orman yanında getirdikleri Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasını Vefa Karakurdu’nun mezar taşının yanına koydu. Kupanın koyulmasının ardından duygusal anlar yaşandı. Anne Sabriye Karakurdu, ‘Yavrularım. Yavrum. Bak sana kupayı getirdiler.’ diyerek göz yaşı döktü. Mezar başında okunan Kuran-ı Kerim ve duanın ardından Orman ve beraberindekiler mezardan ayrıldı.