Aykut Kocaman Advocaat’ı taca attı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, takımdan ayrılan Advocaat'ın aksine tek sorunun takımın kadro kalitesi olmadığını söyledi.

Fenerbahçe ile anlaşan Aykut Kocaman, hemen her konuşmasında takımın kadro kalitesinin yerinde olduğundan bahsederek Advocaa’ı taca çıkardı. Son olarak yönetim ile gelecek sezonun planlamasını yapan Aykut Kocaman, tek sıkıntının kadro kalitesi olmadığının altını çizdi. Advocaat ise özellikle kaybedilen hemen her maçın ardından Fenerbahçe’nin kaliteli bir kadrosu olmadığını, bu kadrodan şampiyonluk beklemenin hayal olduğunu belirten açıklamalarda bulunuyordu. Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre ise Aykut Kocaman, Advocaat’ın tam tersi bir şekilde geçen sezon yaşanan başarısızlığın tek nedeninin kadro kalitesi olmadığının altını çizdi.

Fenerbahçe`de dört ismin bileti kesildi Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe'de dört isimle yollar ayrılmak üzere. Volkan Şen, Ozan Tufan, Emmanuel Emenike ve Miroslav Stoch'un gelecek sezon kadroda yer almayacakları iddia ediliyor. İlgili Haberi Oku

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin Manchester United ve Feyenoord gibi takımları devirdiğini hatırlatan Aykut Kocaman, esas problemin takım havası ve kimyasının bir türlü oluşmaması ile futbolculardaki özgüven kaybı olduğunu yönetime iletti. Aykut Kocaman böylece Advocaat’ın açıklamaları ile özgüven kaybı yaşayan futbolcularının morallerini düzelmeyi hedefliyor.