Almanya, FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu’nda Avustralya’yı 3-2 mağlup etti

Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda dünya şampiyonu Almanya sahaya çıktı. Genç bir kadroyla turnuvaya gelen Panzerler, Avustralya'yı 3-2 mağlup etti ve üç puana uzandı.

FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu mücadelesinde Almanya, Avustralya’yı 3-2 mağlup ederek üç puana uzandı. Turnuvaya genç bir kadroyla katılan Joachim Löw yönetimindeki Panzerler, son bölümde zorlansa da sahadan galip ayrılmasını bildi.

Rusya’nın ev sahipliğindeki turnuvada iki takımı bir araya getiren mücadele Soçi kentindeki Fişt Olimpiyat Stadyumu’nda oynandı. Almanya 5’te Lars Stindl ile öne geçerken 41’de Tomas Rogic skoru eşitledi.

Bu gole cevap vermekte gecikmeyen Panzerler 44’te takımın kaptanı Julian Draxler’in penaltı golüyle yeniden öne geçti. İkinci yarının hemen başında Leon Goretzka 48’de farkı ikiye çıkardı: 3-1.

Müsabakada skoru tayin eden golü ise 56’da Tomi Juric kaydetti. Avustralya bu dakikadan sonra skoru eşitleyemeyince üç puan Almanya’nın oldu. Bu sonuçla grupta Şili liderliğini korudu.

Gruptaki ikinci maçlarda Avustralya, Kamerun’la; Almanya ise Şili’yle mücadele edecek.