Trabzonspor, Serdar Taşçı’yı bekliyor

Durica ve Uğur Demirok ikilisinin yanına Serdar Taşçı'yı getirmeye hazırlanan Bordo-Mavililer artık geri sayımda.
Spartak Moskova'nın başarılı stoperi ile sezon içinde anlaşan ve hatta 3 yıllık protokol yapan Trabzonspor Yönetimi, artık oyuncunun Türkiye'ye gelmesini bekliyor.
Serdar'ı 2 milyon Euro'nun üzerinde bir senelik ücret ile ikna eden Bordo-Mavililer, bir aksilik yaşanmazsa hafta içinde 1.86'lık savunmacıyı sağlık kontrolünden geçirecek.
Kariyerinde 15 kez Almanya Milli Takım formasını da terleten Serdar'ı teknik direktör Ersun Yanal son 2 senedir çalıştırdığı takımlara almak istiyordu.
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