Soner Yalçın: Yılın futbolcusu

SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın, Galatasaray'dan ayrılıp Kobe ile anlaşan Lukas Podolski ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

2016-2017 futbol sezonunun ‘en iyi' futbolcusu kim?

Gazetelerin spor sayfalarının yaptığı listelere baktım; aradığım ismi bulamadım. Bence, Galatasaraylı Lukasz Jozef Podolski…

Bir futbolcu düşün ki…

Alman milli takımında 130 kez oynadı.

Alman devi Bayern Münih'te oynadı.

İtalyan devi İnter'de oynadı.

İngiliz devi Arsenal'da oynadı.

Toplam transfer kazancı 40.7 milyon Euro oldu.

Bu sezonun ilk yarı sonunda 17 Şubat 2017 tarihinde Vissel Kobe takımıyla sözleşme imzaladı. 2017-2018 futbol sezonunda Japonya'da futbol oynayacak.

Şimdi gelelim mevzunun “en iyi” futbolcu konusuna…

Gazetelerin spor bölümleri ‘yılın en iyi 11' futbolcusunu neye göre seçiyor? Genellikle attıkları gol sayısı gibi kriterlere bakarak!

Podolski bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 32 maça çıktı; 17 gol attı! Sekiz de asist yaptı. Hayır, bu sebeple ‘en iyi' demiyorum. Benim ölçüm bu değil…

Bir futbolcu düşün ki…

Sezonun yarısında başka ülkenin başka takımıyla sözleşme imzalamış olsun.

Halen oynadığı takım lig ve kupa şampiyonluğundan uzaklaşmış olsun.

Taraftar her maçta kulüp yönetimini istifaya çağırıyor olsun.

Teknik kadro değişiyor olsun.

Takımda sürekli huzursuzluk olsun.

Ve son sözleşmende ‘sakat olmama' şartı bulunsun. Buna rağmen…

Sen! Her maçta canla-başla-hırsla takımının galip gelmesi için mücadele et!

“Bana ne! Ben nasıl olsa transfer oldum” deme…

Sakatlık numarası ya da gereksiz kart cezalarıyla yarım sezonu oynamadan geçirme…

Takımın için-taraftarın için ve en önemlisi futbol ahlakı için sahada sonuna kadar savaş!

Söyleyiniz:

Türkiye'ye Podolski gibi disiplinli, üstün nitelikli kaç futbolcu geldi?

Biz böyle futbolcu pek görmedik arkadaş! Maalesef. Hep aksini gördük!

İşte… Bu nedenle… Lukasz Jozef Podolski yılın futbolcusudur! Aslında ‘yılın adamı'dır…