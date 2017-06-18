Şenol Güneş: İstesem çok reklam yaparım

Beşiktaş'ı Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon yapan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, muhabirimiz Ali Aydın'a özel açıklamalarda bulundu.

Ali Aydın / SÖZCÜ – Üst üste 2 lig şampiyonluğunun ardından 2 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu. “İnsan sevdiğine inanır” diyen tecrübeli hoca, “Başkanımız işi biliyor ve güzel işler yapıyor. Taraftarımızla kimliğim uyuştu. İstesem çok reklam yaparım. Böylece çok teklif gelir bana ama öyle bir kompleksim yok. Şöhretle işim olmaz. İstediklerimi oyuncularım sahada yansıtırsa en zengin benim. Şampiyon olduk diye gezmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız. Benim için üst üste 2 kez şampiyon olmak çok şey değiştirmez” dedi.

HER GÜN TAZE GÜN

Kulüp tarihine geçen Güneş, şöyle devam etti: “Kariyerim boyunca ben transfer yapmadım. O işin sorumlusu yönetim ve başkandır. Stoper transferi istiyorum. Ama paramız yoksa eldeki futbolcularla idare edeceğiz. Quaresma, Oğuzhan ve hiçbir oyuncumun gitmesini istemem. Ancak iyi teklif gelirse önüne geçemeyiz. Her gün taze bir gündür. Kaybetsek de hayat devam ediyor. Barcelona ile de oynasak ciddi olacağız. Büyük takım olmanın özelliği budur. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilir. Kaybedersek dünyanın sonu değildir.”

“BAŞAKŞEHİR’İ YENEMEDİK”

“Galatasaray sezona iyi başlamıştı sonra bir anda düştüler anlayamadım. Tudor'un bana karşı sözleri için teşekkür ederim ama övgü istemem. Ben Başakşehir'i iki maçta da yenemedim. Bunu affedemiyorum. Rakibimizin güçlü olmasını isterim ve onunla yarışmalıyım. Başakşehir'in bizi yenmesi bizi daha dikkatli hale getirdi.”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DOĞRADILAR”

“Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev maçında rakip faul yaptı, biz kırmızı kart gördük. Kartlarla bizi doğradılar. Şanssızlık yaşadık ve elendik. Lyon maçındaki hakemin yönetimini çok takdir etmiştim. Trabzon'da çalışırken Lille maçı da içimde ukde kalmıştı.”

“MITROVIC İYİ STOPER AMA…”

“Mitrovic, görevini bilen ve işini iyi yapan bir stoper. Şu an eksikleri olabilir, sol stoperde oynayamıyor. Gökhan İnler'e sıra gelmedi. Atiba, son maçlarda hücuma gitmeye başlamıştı. Tolgay iyi tuttu ve Atiba yokken formayı alabileceğini gösterdi. Gökhan'ı bu yüzden oynatamıyorum. Ayağında kırıklar varken oynadı.”

“BASKETBOL ÖN PLANDA”

“Türk futboluyla ilgili sıkıntı her zaman var. Son yıllarda basketbol ön plana çıkıyor. Bu da iyi yönetimden kaynaklanıyor. Futbolda eğitim var ama yetmiyor. Kulüplerin sahibi yok, arazi bulamıyorsunuz. Çok pahalılaştı. Bizim zamanımızda durum böyle değildi. Bu zamanlarda sokaklarda oynamak imkânsız, ancak araba taşlarlar.”