Quaresma attı Portekiz ile Meksika yenişemedi

FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu'nda Portekiz-Meksika ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz'in ilk golü Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma'dan geldi.

Rusya’da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda A Grubu’nda Portekiz ile Meksika karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, 34’te takımının ilk golünü kaydetti.

Ronaldo’nun pasında şık bir çalımla kaleci Ochoa’yı yatıran Quaresma boş kaleye topu yollarken, Q7’nin golüne cevap 42’de Chicharito’dan geldi. 86’da Cedric Soares ise takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Meksika gole itiraz etti ancak video hakem uygulamasıyla incelenen gol geçerli sayıldı. Maçın ilk yarısında Pepe’nin kaydettiği bir gol ise video hakem tarafından ofsayt tespit edilince derhal iptal edildi.

Pes etmeyen Meksika 90+1’de Hector Moreno’nun golüyle müsabakanın skorunu tayin etti: 2-2.

Bu sonuçla iki takım puanları paylaştı. Grubun ve turnuvanın ilk maçında Yeni Zelanda’yı 2-0 mağlup eden ev sahibi Rusya grup liderliğini korudu.

Ronaldo verdi, Quaresma attı. 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu’nda Portekiz-Meksika mücadelesinin ilk yarısı 1-1 sona erdi. pic.twitter.com/VytCS1gXcM — SKOR (@SozcuSkor) 18 Haziran 2017

Konfederasyonlar Kupası`nda Rusya, Yeni Zelanda`yı 2-0 mağlup etti FIFA Konfederasyonlar Kupası bugün oynanan Rusya, Yeni Zelanda mücadelesiyle başladı. Ev sahibi Rusya, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve üç puana uzandı. İlgili Haberi Oku