Milliler’e Babalar Günü’nde anlamlı mesaj

Deaflympics 2017’de ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza, Babalar Günü’nde babalarından sürpriz bir mesaj geldi.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan milli sporcularımıza tam destek veren babaları, başarılar dileyerek sevgilerini dile getirdiler.

Milli tenisçi İsmail Hakkı Yılmaz'ın babası Fatih Yılmaz, milli güreşçi Dursun Gözel'in babası Kazım Gözel, milli tekvandocu Aslıhan Savan Kuş'ın babası Necati Savan ve milli karateci Şaban Öz'ün antrenörü İbrahim Erçin çektikleri videoyla, Olimpiyat'a hazırlanan çocuklarına moral oldu.

Babasını daha önce kaybeden milli karateci Şaban Köse, Milli Takım Başantrenörü İbrahim Erçin'e babalar gününde duygusal bir mesaj yolladı. Bunun üzerine çok etkilendiğini dile getiren Erçin de Şaban Köse'ye babalar gününde işaret diliyle “Oğlum sana Deaflympics'te başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum” mesajı yayımladı.