Milan taraftarlarından milli maçta Donnarumma’ya tepki

İtalya ile Danimarka'yı karşı karşıya getiren UEFA U21 Avrupa Şampiyonası C Grubu mücadelesine Donnarumma tepkisi damga vurdu. Milan taraftarları sahaya sahte paralar atarken tribünlerde "Dollarumma" pankartı açıldı.

İtalya futboluna damga vurması beklenen Milan’ın genç kalecisi Gianluigi Donnarumma, bu sıralar kariyerinden çok kulübüyle yaşadığı sorunlarla gündemde.

Milan’ın Çinli bir ortaklığa satılmasının ardından genç kaleciye yıllık 4.5 milyon Euro maaşla sözleşme yenileme teklifi yapıldı ancak genç kaleci menajeri Mino Raiola’nın telkinleri nedeniyle sözleşme uzatmaya yanaşmadı. Milan taraftarları Donnarumma’ya tepki gösterirken yeni başkan Yonghong Li’nin de tepesi attı!

Li, “Milan için 800M € üzerinde ödeme yaptım. Bir kaleciyi 40m €'ya satamadım diye iflas mı edeceğim? Donnarumma kimseye satılmayacak ve tüm sezon yedek kulübesinde oturacak” ifadelerini kullandı.

Tüm bunların üzerine UEFA U21 Avrupa Şampiyonası C Grubu mücadelesinde İtalya ile Danimarka’yı karşı karşıya getiren maça Donnarumma tepkisi damga vurdu. Milanlı taraftarlar genç file bekçisinin bulunduğu kaleye adeta para yağdırırken tribünlerde “Dollarumma” pankartı açıldı.

Genç kaleci için aralarında Real Madrid ve Juventus’un da dahil olduğu pek çok kulübün devrede olduğu söyleniyor. Donnarumma geçen sezon Milan’da 38 maçta forma giymişti.

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