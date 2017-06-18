Malatyaspor taraftarı, Ertuğrul Sağlam’ı karşıladı

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’ı kulüp tesislerini gezmek için geldiği Malatya’da sarı-siyahlı taraftarlar karşıladı.

Süper Lig'deki ilk sezonunda iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan ve bu doğrultuda takımın başına Ertuğrul Sağlam'ı geçiren Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, tecrübeli hocayı Malatya'ya getirdi.

Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ile birlikte geldikleri Malatya'da coşkulu taraftar grubunun karşıladığı Sağlam'a sevgi gösterisinde bulunuldu ve çiçek verildi.

Taraftarın bu jestine onlarla fotoğraf çektirip, sohbet ederek karşılık veren Sağlam, ilk mesajında taraftardan destek istedi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal'ın çiçek vererek yeni görevinde başarılar dilediği Sağlam, ilgisinden dolayı sarı-siyahlı taraftarlara teşekkür etti.