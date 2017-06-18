Karşıyaka, Semih Erden’i istiyor

Pınar Karşıyaka son olarak Darüşşafaka Doğuş forması giyen ve sezonu takımsız kapatan Semih Erden'i yeni sezonda kadroya katmayı planlıyor.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Doğuş’tan ayrılan NBA patentli milli pivot Semih Erden’i ikna etmeye çalışıyor.

Yeşil-kırmızılı ekipte Başkan Mutlu Altuğ ve Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar’ın 31 yaşında, 2.13 boyundaki pivotu takımda görmeyi çok istedikleri öğrenildi. Türkiye’de İstanbul dışında oynamayı düşünmediği öğrenilen, yıllık ücreti de yüksek olan yıldız basketbolcu ikna edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş, NBA’de ise Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formalarını giyen Semih, omzundan ameliyat olduğu için geçtiğimiz ocak ayından bu yana parkelere uzak kaldı. Darüşşafaka’yla sözleşmesi biten Semih, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan A Milli Takım’da forma giydi. Tecrübeli pivot, NBA’de Ray Allen, Rajon Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett, Shaquille O’Neal, Kyrie Irving, Baron Davis gibi yıldızlarla aynı takımlarda oynadı.