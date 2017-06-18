İnegölspor’da yeni başkan Münür Kaner

İnegölspor'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına eski başkanlarından Münür Kaner getirildi.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor’un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına eski başkanlarından Münür Kaner getirildi.

İnegölspor’un 25 Mayıs’ta gerçekleştirilen genel kurulunda Cebrail Kemer Başkanlık görevine getirilmişti. İşadamı Cebrail Kemer başkanlığındaki yönetim şok bir kararla, görevdeki beşinci gününde olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda bugün gerçekleştirilen genel kurulda 2 aday yarıştı, Coşkun Karduz’un karşısında 47 oy alan Münür Kaner kazandı. Münir Kaner, teşekkür konuşmasında şöyle dedi:

“İnegölspor’un bu hale gelmesi bizleri üzmüştür. Biz 7 seneden bu yana İnegölspor’a muhalefet yapmadık. Biz her zaman İnegölspor’un yanındayız. İnegölspor partiler üstüdür. Başarının olmadığı yerde hedefte olmaz. Biz elimizden geleni yapacağız başarı için.”

1997 ile 2000 yıllarında iki dönem İnegölspor Başkanlığı yapan Münür Kaner İnegölspor’da üçüncü kez başkanlık görevine getirilirken Coşkun Karduz’un listesine 6 oy çıktı. Oyların 8’i boş çıkarken, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Münür Kaner başkanlığındaki yönetimde Osman Sevim, Kerim Kurumuş, Melih Sarıkaya, Murat Köroğlu, Hasan Yetim, Şaban Gümüş, Sabahattin Ablak, Nizamettin Mut ve Onur Çelik yer alırken, Denetleme kurulu Erdal Şenbay, Nezih Metinbaş ve Özhan Peker’den oluştu.

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