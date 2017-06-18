Huesca Teknik Direktörü Juan Antonio Anquela oyuncusu David Lopez’e kafa attı!

Getafe'nin La Liga 2 play-off yarı finalinde Huesca'yı 3-0 mağlup ettiği maçta Huesca Teknik Direktörü Juan Antonio Anquela, oyundan aldığı David Lopez'in kendisine tepki göstermesi üzerine oyuncusuna kafa attı.

La Liga 2’de play-off heyecanı devam ederken sahalarda ender rastladığımız bir görüntü Getafe-Huesca maçına damga vurdu. 2-2 sonuçlanan ilk maçın rövanşında play-off yarı finalinde Getafe, Huesca’yı 3-0 mağlup etti.

Huesca Teknik Direktörü Juan Antonio Anquela, 55’te 1-0 gerideyken David Lopez’i çıkarıp Alvaro Vadillo'yu sahaya sürdü. Anquela’nın bu hamlesine tepki gösteren ve yerde duran su şişesini tekmeleyen Lopez, hocasından hiç beklenmedik bir karşılık gördü. Anquela, söylenerek yedek kulübesine yürüyen Lopez'in peşinden giderek oyuncusuna kafa attı.

Kulübedekiler ikiliyi ayırırken devam eden maçta Getafe rahat bir galibiyet aldı ve finale yükseldi.