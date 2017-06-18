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Günün spor ekranı

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
09:5118 Haziran 2017
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Günün spor ekranı

FUTBOL 

Çin Süper Ligi

14.35……….S Sport …………Guangzhou FC – Shanghai S.

Konfederasyonlar Kupası

18.00……..TRT Spor ………………..Portekiz – Meksika

21.00……..TRT Spor……………………….Kamerun – Şili

İspanya Laa Liga 2 Play-Off Yarı Final

22.00……..Bein Sports 2………………Tenerife – Cadiz

Brezilya Serie A

22.00 ……..Bein Sports 3 ……..Fluminense – Flamengo

BASKETBOL

İtalya Ligi Play-Off Finali

19.15……..Tivibuspor …………Umana V. – Energia T.

VOLEYBOL

Erkekler Dünya Ligi

10.00……..TRT Spor ………………Türkiye – Avustralya

TVF Pro Beach Tour

14.00……..NTV Spor ……………………..Erkekler Finali

15.00……..NTV Spor ……………………..Kadınlar Finali

BİSİKLET

Slovenya Turu

14.30……..Eurosport 2 ………………………………4. Etap

Route de Sud

16.15……..Eurosport ………………………………..4. Etap

İsviçre Turu

17.00……..NTV Spor ………………………………….9. Gün

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