Günün spor ekranı

FUTBOL
Çin Süper Ligi
14.35……….S Sport …………Guangzhou FC – Shanghai S.
Konfederasyonlar Kupası
18.00……..TRT Spor ………………..Portekiz – Meksika
21.00……..TRT Spor……………………….Kamerun – Şili
İspanya Laa Liga 2 Play-Off Yarı Final
22.00……..Bein Sports 2………………Tenerife – Cadiz
Brezilya Serie A
22.00 ……..Bein Sports 3 ……..Fluminense – Flamengo
BASKETBOL
İtalya Ligi Play-Off Finali
19.15……..Tivibuspor …………Umana V. – Energia T.
VOLEYBOL
Erkekler Dünya Ligi
10.00……..TRT Spor ………………Türkiye – Avustralya
TVF Pro Beach Tour
14.00……..NTV Spor ……………………..Erkekler Finali
15.00……..NTV Spor ……………………..Kadınlar Finali
BİSİKLET
Slovenya Turu
14.30……..Eurosport 2 ………………………………4. Etap
Route de Sud
16.15……..Eurosport ………………………………..4. Etap
İsviçre Turu
17.00……..NTV Spor ………………………………….9. Gün