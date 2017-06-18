Galatasaray sezonu açıyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkların yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunu 4. sırada tamamlayan Galatasaray, 15 gün verilen izinden sonra ligi erken açıyor. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonu çalışmalarına yarın saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla start verecek. Antrenmanlara sezon sonunda milli takımlarında geçiren futbolcular, 26 Haziran Pazartesi günü katılacak.

İstanbul’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Galatasaray, 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kampı için Slovakya’nın Samorin şehrine hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, buradaki çalışmalarını 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürdürecek. Aslan Slovakya kampında iki de hazırlık maçı yapacak.