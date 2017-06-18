Galatasaray ile Beşiktaş, Nasri için kapışıyor!

29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız sol açık için Man.City’ye 13 milyon Euro ödemeye hazır olan Aslan’ın, Kartal’dan bir adım önde olduğu duyuruldu.

Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi eklendi. Fransa'nın yüksek tirajlı ve saygın spor gazetesi L'Equipe, geçen sezon İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık oynayan ve bonservisi Manchester City'de olan Samir Nasri ile iki Türk kulübünün ilgilendiğini duyurdu. Gazete, Aslan'ın 29 yaşındaki oyuncu için şartları zorladığını, İngiliz kulübünün belirlediği 13 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olup Kartal'dan bir adım öne çıktığını iddia etti. L'Equipe gazetesi haberinde, Cimbom'un Belhanda ve Gomis transferlerini de doğruladı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, 29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan iki kulübün, Nasri'ye 3 + 1 yıllık sözleşme önerdikleri kaydedildi. Manchester City ile sözleşmesi 2018-2019 sezonunun sonunda bitecek olan Nasri'yi Çin ekibi Shanghai Shenhua ve İtalyan devi Milan'ın da istediği, Marsilya'nın ise devreden çıktığı belirtildi. Galatasaray'ın, Wesley Sneijder'ı göndermesi durumunda Hollandalı yıldızdan gelecek parayla Nasri'yi transfer edeceği belirtiliyor.