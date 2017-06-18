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Fenerbahçe’de dört ismin bileti kesildi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe'de dört isimle yollar ayrılmak üzere. Volkan Şen, Ozan Tufan, Emmanuel Emenike ve Miroslav Stoch'un gelecek sezon kadroda yer almayacakları iddia ediliyor.
22:2018 Haziran 2017
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Fenerbahçe’de dört ismin bileti kesildi

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe’de dört isimle yollar ayrılıyor.

Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar transferlerinin ardından kulüp, NTV Spor’un haberine göre Volkan Şen, Ozan Tufan, Emmanuel Emenike ve Miroslav Stoch ilk ayrılması beklenen isimler.

Volkan Şen’in ABD ve İngiltere’de takım arayışları sürerken Süper Lig’in yenileri de oyuncuyu listelerine almış durumda. Ozan Tufan’ın ise Benfica ile temasları sürüyor. Portekiz basını ise Ozan’ın menajerinin oyuncuyu Benfica’ya önerdiğini ancak Benfica’dan henüz bir teklif gelmediğini iddia ediyor. SArı-lacivertli kulüp gerçekleşmesi halinde bu transferden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi bekliyor.

Gollerinden çok sorunları ile gündeme gelen Emmanuel Emenike ise Moskova’ya yakın gözüküyor. Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova, Nijeryalı oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. Aykut Kocaman’ın kadroda görmek istemediği Miroslav Stoch’a da Alanyaspor talip.

18 Haziran 2017 Aykut Kocaman golcüsünü bekliyor Roma'nın kiralamayı düşündüğü Doumbia için Kocaman'ın onayı bekleniyor. Bu mevkide diğer adayları ise Perez, Batshuayi ve Ahmed Musa. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aykut Kocaman Emmanuel Emenike Fenerbahçe Miroslav Stoch Ozan Tufan spor toto süper lig volkan şen
Son güncelleme: 22:34 | 18.06.2017
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