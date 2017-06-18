Dusko Tosic’ten Jelena itirafı

Beşiktaş savunmasının tecrübeli ismi Dusko Tosic, şampiyonluğu ve kendisini değerlendirirken zaman zaman çok konuşulan eşi Jelena hakkında da açıklama yaptı.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş ile birlikte adetaya yeniden doğan ve stoper bölgesinde birçok başarılı maç çıkaran Dusko Tosic, Fanatik gazetesinde özel röportaj verdi. Sırp savunmacı, Güneş’in kendisin güvendiğini belirtirken şampiyonluk kutlamalarını hiç unutmayacağını söyledi.

İşte Tosic’in röportajından alıntılar;

“HOCAMIZ BANA GÜVENİYOR”

“Kariyerimdeki en iyi dönemimi şu anda Beşiktaş'ta geçiriyorum. Benim için inanılmaz bir deneyim oluyor. Takımım ve arkadaşlarım harika. Her maç mükemmel bir atmosferde sahaya çıkıyorum. Başımızda da çok başarılı bir teknik adam var. Hocamız, bana güveniyor ve bana bunu hissettiriyor. Ben de onu ve takımımızı yüz üstü bırakmamak için çabalıyorum.” Şenol Güneş: İstesem çok reklam yaparım Beşiktaş'ı Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon yapan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, muhabirimiz Ali Aydın'a özel açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“BENİ ZORLAYAN FORVET OLMADI”

“Bu sezon en çok zorlandığım maç, Benfica karşılaşmasıydı. İlk yarıda 3-0 geriye düşmüştük. Ama Vodafone Park'taki taraftarlarımız bize güvenip, desteklemeye devam edince ikinci yarıda karşılaşmanın gidişatını değiştirdik. Gerçekten unutulmayacak bir maç oldu. Bu sezon karşısında zorlandığım bir rakip forvet olmadı. Çünkü hepsini cebime atmayı başardım (gülüyor).”

“GERÇEK GÜCÜM JELENA”

“Ailem Türkiye'de yaşamayı çok seviyor. İstanbul'u ikinci evleri olarak hissediyorlar. Onların desteği benim için çok önemli. Benim zor zamanlarımda bana güvendiler. Özellikle de eşimin bana olan desteği oldukça fazla. Jelena, benim gerçek gücüm ve beni ileriye çeken kişi o.”

“BOĞAZ’DA KUTLAMAYI UNUTAMAM”

“Bir futbolcunun kariyerindeki en önemli an, şampiyon olup kupayı kaldırdığı andır… Bunu birçok kez yaptığım için mutluyum. Ama benim için en unutulmaz olan 2 kutlama var… İkisi de Beşiktaş'ta yaşadığım kutlamalar… İstanbul boğazından başlayıp Vodafone Park'a uzanan tarihi kutlamalar, her zaman kalbimde olacak. Hiçbir zaman unutmayacağım.”

TOSIC’İN ENLERİ

En disiplinli: Beck

En neşeli: Marcelo (Enerjisi çok yüksek. Bir türlü susmak bilmiyor (gülüyor)

En sıra dışı: Caner

En somurtkan: Mitrovic

En iyi giyinen: Ömer Şişmanoğlu

En rüküş giyinen: Quaresma ve Aboubakar

En çok uyuyan: Tolga Zengin ve Oğuzhan

En çok yemek yiyen: Marjan Mrmic (Kaleci antrenörü)

En başarılı: Beck

En hiperaktif: Quaresma

En sakin: Mitrovic