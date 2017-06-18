Cristiano Ronaldo, Manchester United yolcusu

Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen Cristiano Ronaldo için oyuncunun eski kulübü Manchester United devreye girdi. Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için 200 milyon Euro ayırdığı söyleniyor.

Kariyerinin beşinci Altın Top’unu almaya hazırlanan Cristiano Ronaldo, Real Madrid’den ayrılmayı düşünüyor. Madrid Savcılığı’nın, vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında dava açmasının ardından Real Madrid camiasının kendisine yeteri kadar destek olmadığını yakın çevresine aktaran Portekizli yeni bir maceraya yelken açabilir.

BBC Radio 5’te bir program yapan Fransız gazeteci Julien Laurens’in iddiasına göre bu kulüp Manchester United. Daha önce adı PSG, Monaco ve Manchester United’la çıkan Ronaldo’nun eski kulübü Manchester United’ı tercih edeceğini duyuran Laurens, transferin 200 milyon Euro’ya yakın bir bedelle gerçekleşeceğini ifade etti. Laurens, transferde Kırmızı Şeytanlar’ın CEO’su Ed Woodward’ın Manchester United’ın marka değerini yükseltme fikrinin hakim olduğunu ve Woodward’ın tamamen konuya eğildiğini sözlerine ekledi.

Chelsea iddiası

Öte yandan İngiliz basını ortaya bir ihtimal daha attı. Ronaldo için Chelsea’nin de devreye gireceğini yazan Express ve Metro, Roman Abramovich’in aklında takas fikri olduğunu ve Hazard’ı takasta kullanmayı düşündüğünü belirtti. Şu an ülkesini Konfederasyonlar Kupası’nda temsil eden 32 yaşındaki Portekizli’nin turnuva sonrasında karar vermesi bekleniyor.

Ronaldo 2003-2009 yılları arasında 6 sezon Manchester United forması giymiş 272 maçta 117 gol kaydetmiş ve ilk Altın Top’unu ve ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Manchester United formasıyla 2008’de kazanmıştı.

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