Clichy’de geri sayım sürüyor

Galatasaray, Manchester City'den ayrılan Clichy için resmi imzayı bekliyor!

Transfer döneminde yoğun bir mesai harcayan G.Saray, Gomis ve Belhanda'nın ardından ilk sıraya Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy'yi yazmış durumda. Bonservisini eline alan 31 yaşındaki yıldız sol bek ile her konuda anlaşmaya varan G.Saray'ın prensip anlaşmasına vardığını SÖZCÜ duyurmuştu.

Fransız oyuncunun gelecek sezon parçalı forma giyeceğini ülkesi de doğruladı. L'Equipe, tecrübeli oyuncu ile sarı-kırmızılı takımın anlaşmaya vardığını açıkladı. Gazetede,Clichy ile çok sayıda takımın temasa geçtiğini ancak en ciddi teklifin ve projenin Cimbom'dan geldiği aktarılırken transferin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu belirtildi. Önümüzdeki günlerde Sportif Direktör Cenk Ergün, transferi noktalamak için son bir sefer düzenleyecek.