Bursaspor, Paul Le Guen’i bekliyor

Bursaspor yönetimi, teknik direktör arayışları kapsamında dün Fransa'da bir araya geldiği Paul Le Guen'i Bursa'ya davet etti. Yarın Bursa'ya geleceği bildirilen deneyimli çalıştırıcı ile bir kez daha masaya oturulacak.

Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdüren yeşil-beyazlı yönetim, takımın başına da deneyimli bir ismi getiriyor. Bir süredir telefon ve mail yoluyla yapılan görüşmelerin ardından dün İdari Menajer Hüseyin Gedik ile yönetici Hasan Parlakay’ın Fransa’ya giderek bir araya geldiği Paul Le Guen’in Bursa’ya davet edildiği bildirildi. İHA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 53 yaşındaki teknik adamın yarın Bursa’da olacağı ve Özlüce Tesisleri’nde bir kez daha masaya oturularak şartların konuşulacağı öğrenildi.