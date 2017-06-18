Beşiktaş’ta Aboubakar krizi yaşanıyor

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Aboubakar'ın transfer bilmecesi sürüyor. İşte yaşananlar...

Geçen sezon kiralık oynayan Vincent Aboubakar’ın bonservisini almak için büyük uğraş veren Beşiktaş yönetimi, futbolcunun haklarını elinde bulunduran iki kulüp Lorient ve Porto ile pazarlıklarını sürdürüyor. İşte 3 farklı cepheden transfer görüşmelerinde gelinen son nokta:

1. LORIENT CEPHESİ: Aboubakar’ın yüzde 65’lik hakkına sahip olan Fransız kulübü, oyuncuyu Porto’ya verirken, kiralama hakkının yanı sıra yüzde 35’ini de devretti. Ayrıca sözleşmeye, ‘Vincent Aboubakar’ın satılması halinde 6 milyon Euro para alır’ maddesi ekletti. Doğal olarak Beşiktaş’a transferi durumunda 6 milyon Euro bekliyor ve yapılan tüm görüşmelere rağmen bu rakamdan aşağı inmeye yanaşmıyor. Beşiktaş, Talisca`nın gidişine kendisini hazırlıyor! Manchester United'ın Anderson Talisca ile ciddi ciddi ilgilenmeye başlamasıyla siyah-beyazlı yönetim, yine Benfica'dan Perulu futbolcuyu kiralamak için harekete geçti. İlgili Haberi Oku

2. PORTO CEPHESİ: Yüzde 35’lik pay sahibi Portekiz temsilcisi, siyah-beyazlıların kiralama dışındaki her türlü teklifine açık. Sözleşmesi bir yıl sonra biteceği için Aboubakar’dan para kazanmak isteyen Porto, yapılan görüşmelerde Beşiktaşlı yöneticilere, “Kiralık olarak veremem. Anlaşması biteceği için Lorient bizden para isteyebilir. Alıyorsanız bonservisiyle alın. Satış halinde Lorient 6 milyon Euro talep ediyor. Eğer indirim istiyorsanız önce onları ikna edin. Biz bir şekilde anlaşırız” karşılığını verdi.

3. BEŞİKTAŞ CEPHESİ: Bu transferi 5 milyon Euro’nun altında bitirmeye çalışan Beşiktaş ise Lorient’i 3 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışıyor. Fransız kulübüne, “Aboubakar 1 yıl sonra sözleşmesi bitip serbest kalırsa para kazanamazsınız” mesajı veren siyah-beyazlılar, Porto’ya ise, “Oynatmayacağınız halde futbolcunun maaşını ödemek zorunda kalırsınız. İki kulüp aranızda anlaşın, ortak bir noktada buluşalım” dedi. Şayet Lorient ve Porto’nun istediği paralar ödenirse Aboubakar’ın bonservisi 8 milyon Euro’yu aşıyor. Beşiktaş da bu parayı vermek istemiyor. Şu an için görüşmeler bu şartlarda askıda bekliyor.

ZOR MAÇLARIN ADAMI

Beşiktaş formasını 38 maçta giyen Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 19 gol atmayı başardı. 4 de asist yapan başarılı oyuncu sahada 2 bin 427 dakika kaldı. Özellikle Avrupa’da gösterdiği performansla dikkat çeken Kamerunlu yıldız, Napoli, Benfica, Olympiakos ve Hapoel Beer Sheva ağlarına golünü bırakmıştı.