Beşiktaş, Talisca’nın gidişine kendisini hazırlıyor!

Manchester United’ın Anderson Talisca ile ciddi ciddi ilgilenmeye başlamasıyla siyah-beyazlı yönetim, yine Benfica’dan Perulu futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın ayrılık tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Benfica'dan kiralanan ve geçen sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Talisca, “Manchester United'da oynamanın hayalini yaşıyorum” ifadesini kullanmıştı. Benfica, ManU'nun sözleşmesinde “25 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi bulunan genç stara bu parayıvermesi halinde transfer gerçekleşebilir.

YİNE YENİDEN BENFICA

Yönetim de bu gelişme üzerine B planını hazırladı ve Perulu Andre Carrillo'yu listeye aldı. Benfica'da forma giyen Andre Carrillo için siyah-beyazlı yönetimin teklifi satın alma opsiyonlu kiralamak olacak. Bonservisi 10 milyon değerinde olan Perulu yıldız, forvet arkasında sağda ve solda görev yapabiliyor. Carrillo, Kara Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.