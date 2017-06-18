Berke Özer’e İtalya ve İspanya’dan 3 takım talip!

Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer için Avrupa'nın önemli kulüpleri girişimlerini sürdürüyor. Konu hakkında NTV Spor’a konuşan İzmir ekibinin başkanı Seyit Mehmet Özkan, 5 milyon Euro'luk bir ücret belirledikleri kaleci için 3 ciddi teklif olduğunu söyledi.

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