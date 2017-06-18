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Berke Özer’e İtalya ve İspanya’dan 3 takım talip!

Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer için Avrupa'nın önemli kulüpleri girişimlerini sürdürüyor. Konu hakkında NTV Spor’a konuşan İzmir ekibinin başkanı Seyit Mehmet Özkan, 5 milyon Euro'luk bir ücret belirledikleri kaleci için 3 ciddi teklif olduğunu söyledi.
15:3118 Haziran 2017
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Berke Özer’e İtalya ve İspanya’dan 3 takım talip!

Altınordu futbolcu ihracını sürdürüyor.

Avrupa’nın önemli kulüpleri, İzmir ekibinin 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer’le yakından ilgileniyor. İtalya ve İspanya liglerinden 3 takım, Berke için Altınordu’nun kapısını çaldı.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, genç kalecinin geleceğiyle ilgili NTV Spor’a konuştu. Berke’yi Fernando Muslera’ya benzeten Özkan, pazarlıklara 5 milyon Euro’dan başladıklarını söyledi.

Son olarak A Milli Takim’in Makedonya ve Kosova maçları kadrosuna alınan Berke’nin olası 3. bir takıma satışından Altinordu %30luk bir pay daha alacak.

Etiketler
altınordu berke özer tff 1.lig
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