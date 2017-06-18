Alvaro Morata, hayranıyla evlendi

Alvaro Morata, Juventus'ta oynadığı dönemde kendisinden imza isteyen hayranı Alice Campello'yla dünya evine girdi.

Real Madrid’in 24 yaşındaki golcüsü Alvaro Morata evlendi. Juventus forması giydiği dönemde kendisinden imza isteyen hayranı Alice Campello ile aralarındaki diyalog aşka ve evliliğe dönüştü.

İmza vasıtasıyla tanışmalarının ardından bir sene sonra sevgili olan çift, Venedik’te yapılan düğünle dünya evine girdi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı törene Morata’nın Konfederasyonlar Kupası’nda forma giyen arkadaşları katılamadı. Basilica del Redentore tarihi kilisesinde nikahları kıyılan çift daha sonra Venedik nehri üzerinde tur attı.

Morata’nın yeni sezonda Manchester United forması giyeceği söylentileri devam ederken genç çiftin hayatlarına nerede devam edeceği şimdilik meçhul.