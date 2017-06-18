Ahmet Nur Çebi: ‘Burak Yılmaz kim?’

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çin’de Beijing Guoan takımında oynayan Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekildi. Etkinliğe katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili olarak Çebi, “İsim yok. Tarif şu; bir stoper alacağız. Onun da dışında başka transferimiz yok. Gidenler olursa yerine adam alacağız” şeklinde konuştu.

Çin Süper Ligi’nin Beijing Guoan ekibinde formaya giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz’ın transfer olacağı yönündeki söylentilere sert tepki vermişti. Başkan Fikret Orman’ın “Sıcak bakıyorum” dediği Burak Yılmaz’a, Şenol Güneş’in de Aboubakar transferi gerçekleşmediği ve mali şartların uygun olduğu halde onay vereceği belirtilmişti.

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