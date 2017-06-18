Aboubakar ve arkadaşları kayıplarda

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Aboubakar'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta Kamerun, Şili'ye 2-0 mağlup oldu.

Rusya’da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda B Grubu’nda Şili ile Kamerun karşı karşıya geldi. Beşiktaş’la transfer sürecindeki Vincent Aboubakar’ın formasını giydiği Kamerun, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

25 yaşındaki golcünün 90 dakika sahada kaldığı müsabakada Şili’ye galibiyeti getiren golleri 81’de Arturo Vidal ve 90’da Eduardo Vargas kaydetti. Grubun diğer maçında Avustralya ve Almanya karşı karşıya gelecek.

Öte yandan turnuvada video hakem uygulamaları öne çıkmaya devam ediyor. Müsabakanın 45+1. dakikasında Eduardo Vargas’ın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle video hakem uygulaması tarafından iptal edildi. Vargas’ın attığı ve skoru tayin eden gol ise video hakem uygulamasının kararıyla yardımcı hakemin ofsayt kararına rağmen geçerli sayıldı. Quaresma attı Portekiz ile Meksika yenişemedi FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu'nda Portekiz-Meksika ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz'in ilk golü Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma'dan geldi. İlgili Haberi Oku