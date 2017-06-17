Yönetimden Talisca’ya zam geliyor

Manchester United’ın kendisiyle ilgilendiğini ve görüşmelerin devam ettiğini açıklayarak gündeme oturan Anderson Talisca, bir yandan da Beşiktaş yönetimine mesaj göndererek zam istedi.
Yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan sambacı, bir yıl daha kiralık olarak oynayacağı siyah-beyazlı ekipte maaşının düzeltilmesini talep etti. Geçen sezon 1.6 milyon Euro alan Talisca’nın herhangi bir rakam belirtmediği ancak yeni sezona daha iyi bir ücretle başlamayı beklediği öğrenildi. Bu isteği olumlu karşılayan siyah-beyazlılar ise yeni sezonda Anderson Talisca’nın maaşını 2 milyon Euro’ya çıkarmayı planlıyor.
Sabah