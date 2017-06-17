Yönetimden Talisca’ya zam geliyor

İngiliz devi Manchester United’ın kendisini istediğini açıklayarak gündem yaratan 23 yaşındaki yıldız, İstanbul’a mesaj gönderip yıllık ücretinin artırılmasını istedi. 1.6 milyon Euro'ya oynayan sambacı yeni sezonda kulüpten 2 milyon Euro alacak.

Manchester United’ın kendisiyle ilgilendiğini ve görüşmelerin devam ettiğini açıklayarak gündeme oturan Anderson Talisca, bir yandan da Beşiktaş yönetimine mesaj göndererek zam istedi.

Yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan sambacı, bir yıl daha kiralık olarak oynayacağı siyah-beyazlı ekipte maaşının düzeltilmesini talep etti. Geçen sezon 1.6 milyon Euro alan Talisca’nın herhangi bir rakam belirtmediği ancak yeni sezona daha iyi bir ücretle başlamayı beklediği öğrenildi. Bu isteği olumlu karşılayan siyah-beyazlılar ise yeni sezonda Anderson Talisca’nın maaşını 2 milyon Euro’ya çıkarmayı planlıyor. Talisca`dan Manchester United itirafı Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Talisca, kendisi ile ilgilendiği söylenen Manchester United hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku