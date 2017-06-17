Türkiye Kadın Basket Milli Takımı’na Babalar Günü sürprizi

18 Haziran Babalar Günü nedeniyle A Milli Kadın Basketbol Takımı sponsoru oyuncularına bir sürpriz hazırladı.

Letonya ile İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında geçen hafta oynanan ve (A) Milli takımın hazırlık maçı sonrasında gerçekleşen bu sürprizi de basketbolcular gözyaşlarını tutamadı. Basketbolcuları gözyaşlarına boğan sürpriz şöyle gerçekleşti:

Şampiyona`ya galibiyetle başladık Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 69-58 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Türkiye-Letonya hazırlık maçı sonrasında ışıkların kapanması ile karanlıkta kalan A Milli Kadın Basketbol Takımımız önce babalarının duygusal mesajlarını izlediler, sonra da bir anda perdenin kalkması ile babalarını karşılarında gördüler. Ve babalarına koşarak sarıldılar. Şarkıcı Nilüfer de hazırlanan babalar günü klibinde ‘canım babam’ isimli eseri seslendirdi.