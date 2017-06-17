Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Türkiye Kadın Basket Milli Takımı’na Babalar Günü sürprizi

18 Haziran Babalar Günü nedeniyle A Milli Kadın Basketbol Takımı sponsoru oyuncularına bir sürpriz hazırladı.
14:3617 Haziran 2017
0

Kadın basketbolcuları gözyaşlarına boğan sürpriz paylaşan: AMKSpor

Letonya ile İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında geçen hafta oynanan ve (A) Milli takımın hazırlık maçı sonrasında gerçekleşen bu sürprizi de basketbolcular gözyaşlarını tutamadı. Basketbolcuları gözyaşlarına boğan sürpriz şöyle gerçekleşti:

16 Haziran 2017 Şampiyona`ya galibiyetle başladık Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 69-58 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Türkiye-Letonya hazırlık maçı sonrasında ışıkların kapanması ile karanlıkta kalan A Milli Kadın Basketbol Takımımız önce babalarının duygusal mesajlarını izlediler, sonra da bir anda perdenin kalkması ile babalarını karşılarında gördüler. Ve babalarına koşarak sarıldılar. Şarkıcı Nilüfer de hazırlanan babalar günü klibinde ‘canım babam’ isimli eseri seslendirdi.

Son güncelleme: 14:54 | 17.06.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER