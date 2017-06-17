Theo Bongonda, Trabzonspor’un 120. yabancısı oldu

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Celta Vigo'dan 1 yıllığına kiraladığı Belçikalı oyuncu Theo Bongonda, bordo-mavililerin 120. yabancı oyuncusu oldu.

Trabzonspor yönetimi, taraftara şampiyonluk vaat ettiği bordo-mavili kulübün 50. yılına 120. yabancı oyuncusunu sığdırdı.

İlk yabancı Reculen Koska

1970-1971 sezonunda ikinci ligde mücadele ettiği dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig’de ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırmıştı. Son yapılan Theo Bondonga transferiyle birlikte Trabzonspor, 50 yıllık tarihinden bugüne kadar 120 yabancı oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.

Muharrem Usta 13 yabancı transfer etti

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 1.5 yılı aşan görev süresi boyunca 13 yabancı oyuncunun transferine imza attı. Usta, göreve geldiği Aralık ayından sonra ilk yabancı transferini 1461 Trabzon’un savunma oyuncusu Akakpo’yu transfer ederek gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde ise Muharrem Usta ve yönetim kurulu, Trabzonspor’da yeni bir sayfa açma adına kulübün 50. yılana girdiği yılda camiaya şampiyonluk vaat ederken, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını da yürütüyor. Usta, görevde olduğu süre de Ramil Sheydaev, Jan Durica,Ogenyi Onazi, Fabian Castillo, Luis Ibanez, Matus Bero, Suk, Mas, Pereira, Medjani, Rodallega ve son transferi de Theo Bongonda ile gerçekleştirerek 13 yabancı oyuncu kadrosuna kattı.

Rekor Brezilya’da

Trabzonspor, tarihi boyunca en çok oyuncu transferini Brezilya’dan yapmasına karşın son yıllarda ise bu ülkeden transfere çok sıcak bakmadığı görülüyor. Bordo-mavililer, bugüne kadar en fazla yabancı futbolcu transferini 12 oyuncuyla Brezilya’dan gerçekleştirdi. Belçika ve Polonya 7, Yugoslavya ve Gürcistan’dan 6, Gana ve Slovakya’dan 5, Ukrayna ve Almanya’dan 4, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun 3, Nijerya, Arjantin ve Kolombiya’dan 3’er, Romanya, Bulgaristan Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Rusya, Senegal, Güney Kore’dan 2’şer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Hollanda, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ile Togo’dan da 1’er oyuncu bordo-mavili takımda forma giydi.

Mevcut kadro’da yabancı sayısı 12 oldu

Trabzonspor’da yeni transfer Bongonda ile birlikte yabancı sayısı 12 oldu. Bordo-mavililer, Esteban, Medjani, Mas, Pereira, Durica, Castillo, Ibanez, Bero, Onazi, N’Doye ve Rodallega gibi yabancı oyuncuları kadrosunda barındırıyor. 14 yabancı sınırlamasının bulunduğu ligde Karadeniz ekibi, transferlerde bu rakamı aşması durumunda ise bazı isimlerle yollarını ayıracak.