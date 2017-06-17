Soner Yalçın: Teşekkürler Sabri

SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın, SAbri Sarıoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılma süreci ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Sabri Sarıoğlu…

15 yaşında: U15, U16 ve U17 Türk milli futbol takımında oynadı. 66 kez milli formayı giydi.

16 yaşında; U18 Türk milli futbol takımında oynadı. 3 kez milli formayı giydi.

17 yaşında; U19 Türk milli futbol takımında oynadı. 15 kez milli formayı giydi.

18 yaşında; U20 Türk milli takımında oynadı. 2 kez milli formayı giydi.

19 yaşında; U21 Türk milli takımında oynadı. 21 kez milli formayı giydi.

21 yaşında; A milli futbol takımında oynadı. 43 kez milli formayı giydi.

Yıl, 1995…. Futbola 11 yaşında İstanbul Gaziosmanpaşa'nın Özkartalspor altyapısında başladı.

Yıl, 1999… Galatasaray'a 15 yaşında transfer oldu.

Dile kolay…

18 sezon Galatasaray gibi büyük bir takımda futbol oynadı.

Sarı-kırmızı formayla 466 maça çıktı.

Bitmez tükenmez hırsını hırçınlıkla karıştırdılar. Oysa 466 maçta sadece bir kez kırmızı kart gördü!

Yıldız futbolcu değildi kuşkusuz. Ama elinden geleni yapmadığını kimse söyleyemez.

“Gel oyna” dediler, oynadı.

“Git altyapıyla çalış” dediler, çalıştı.

Bir kez olsun para pazarlığı yapmadı. Sadece bir sezon gelip futbol oynayanlar kadar kazanmadı.

Özverili-cefakâr insanların başına geleni yaşadı; hoyrat davranıldı. Kabalıklara sesini çıkarmadı. O her daim yaptığı gibi boynunu hafifçe büküp hırsla oyununa daldı. Sadece bitiş düdüğünde kaldırdı başını!

Kusurları olmadı mı? Kimin olmaz! Sahada futbolcu gibi değil, taraftar gibiydi sanki. Evet sahada profesyonel olamadı çoğu arkadaşı gibi. Hep çocuk kaldı. Biraz yaramaz, biraz oyun kurnazı.

Duruşu sessiz. Ama dik. Hakan Şükürler- Emre Belözoğlular gibi ‘Hocaefendilerine' biat etmedi.

O, Galatasaray'a âşıktı. Ve aşkını hiç aldatmadı.

30 Haziran'da Galatasaray ile kâğıttan sözleşmesi bitiyor.

Umut ederim doğru değildir; bir yönetici telefon açıp “Gelecek sezon seni düşünmüyoruz” demiş! Ayıptır. Haddini bilmezliktir. Galatasaray'ın kaptanlığını yapmış futbolcuya kimse kabalık edemez. Yaparsınız jübile, alkışlarla omuzlarda yolcu edersiniz. Büyük bir kulübe yakışan budur. Sabri bunu hak etmiştir…

Kendi adıma teşekkür ederim Sabri'ye…