Sinan Özkan, Giresunspor’da

TFF 1. Lig temsilcilerinden Giresunspor, Göztepe forması giyen Sinan Özkan'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Göztepe'nin sağ kanat oyuncusu Sinan Özkan'ı bir yıllığına renklerine bağladı.

Transfere ilişkin Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Göztepe’de forma giyen Sinan Özkan’ı kadromuza kattık. 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sinan Özkan ile 1 yıllık sözleşmeye imzaladık” denildi.

Kariyerinde daha önce 2008-2009 sezonunda Giresunspor forması giyen Özkan, geçen sezon ligin ilk yarısında Yeni Malatyaspor, ikinci yarısında ise Göztepe formaları giydi. Sinan Özkan’ın oynadığı iki takım da Spor Toto Süper Lig’in yolunu tutarken; Sinan Göztepe’de 14 maçta forma giydi, Yeni Malatyaspor’da ise 17 maça çıktı 3 de gol kaydetti.

Sinan’ın 2015-2016 sezonunda formasını giydiği Alanyaspor da Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi başarmıştı.