N’aptın Yılmaz hoca!

Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Bursaspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Göztepe…

Okurken bile yoruluyor insan. Tüm bunlar 64 yaşındaki Yılmaz Vural'ın 31 yıllık teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımların isimleri.

Son çalıştırdığı takım olan Göztepe'yi 1.Lig'den alıp 13 yıl sonra Süper Lig'e taşıdı. Şampiyonluk maçı sonrası sevinç gösterisi görülmeye değerdi. Göztepe'ye sevindiğimiz kadar, sıradışı kişiliği ve aykırı futbol yorumlarıyla ünlenen Yılmaz Hoca'yı da yeniden Süper Lig'de göreceğimiz için heyecanlanmıştık. Ama maalesef olmadı…

Son bir yılda; yaşanan olaylar nedeniyle, üçüncü sınıf bol entrikalı ve kavgalı pembe diziye dönüşen Türk futboluna heyecan getirecek Yılmaz Hoca'dan ‘şimdilik' mahrum kaldık.

Yılmaz Hoca bir umuttu… Bir heyecandı… Her şeyden önce bir renkti… Ama olmadı. Anlaşılan futbol adına en az ağustosa kadar yine çoğu gerçekleşemeyecek ‘flaş transfer' haberleriyle avunacağız.

Tabii yine bir ‘yıldızımız' çıkıp yaz mevsiminde konuşacak mevzu bulamayan futbolseverler için kendini feda edip birine saldırmazsa…