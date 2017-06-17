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Muslera’ya Dalaman’da sürpriz

Galatasaray’ın, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’ya Dalaman Havalimanı'nda doğum günü sürprizi yapıldı.
13:4217 Haziran 2017
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Muslera’ya Dalaman’da sürpriz

Fethiye'de geçirdiği tatilin ardından İstanbul'a dönüş yolculuğu için Dalaman Havalimanı’na gelen Fernando Muslera, Galatasaray taraftarlarının sürprizi ile karşılaştı. Muslera'nın, Dalaman Havalimanı’na geleceği bilgisini alan taraftarlar, Havalimanı CIP salonunda hazırlık yaptı.

Salona gelen Galatasaraylı kaleci, taraftarların kendisi için hazırlattığı doğum günü pastasını kesti. Taraftarlar o anları cep telefonları ile kaydederek, ‘Happy Birthday Nando’ tezahüratları yaptı. Fernando Muslera, tatil dönüşü böyle bir sürpriz ile karşılaşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, taraftarla teşekkür etti.

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fernando muslera galatasaray
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