Michael Phelps köpekbalığı ile yarışacak

Efsane yüzücü Michael Phelps, bir etkinlik kapsamında 23 Temmuz'da bir büyük beyaz köpekbalığı ile yarışacak.

Dünyanın en iyi yüzücüsü kabul edilen Olimpiyat şampiyonu Michael Phelps, Discovery kanalının yıllık olağan ‘Köpekbalığı Haftası' kuşağında yeni bir yarışa hazırlanıyor.

Köpekbalığı Haftası boyunca, programların içeriği köpekbalıklarıyla ilgili oluyor. Discovery Channel ilk olarak bu kuşağı 1988 yılında yayınladı. Discovery Channel, Olimpiyat şampiyonunun köpekbalıklarıyla ilgili hızlı bir eğitimden geçeceğini belirtti.

Basın açıklamasında şu sözlere yer verildi: “Phelps'e köpekbalıkları hakkında yanlış bilinenlerden, nasıl köpekbalıklarının bir metre yakınında güvenli bir şekilde yüzüleceğine kadar pek çok şey öğreteceğiz. Phelps, büyük beyaz köpekbalığının gücüyle karşılaşacak.”

Michael Phelps, 2016 Rio Olimpiyatları sonrası sporu bıraktı. Ünlü yüzücü kariyeri boyunca, 23 Olimpiyat madalyası kazandı, 39 dünya rekoru kırdı. Ancak tüm bu başarılar, köpekbalıklarını yenmeye yetmeyebilir. Köpekbalıkları insanlardan 10 kat daha hızlı yüzüyor.

Discovery Channel, köpekbalıklarını, ‘dünyanın en hızlı ve en etkili avcıları' olarak tanımlıyor.

Televizyon kanalı karşılaşmanın tam olarak nasıl yapılacağını açıklamadı. Bir başka açıklanmayan nokta da Phelps'in köpekbalıklarına nasıl yem olmadan kurtulacağı.