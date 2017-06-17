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Messi’den dudak uçuklatacak hesap: 37 bin 330 Euro ödedi

Ibiza'da tatil yapan Messi'nin arkadaşlarıyla geçirdiği bir gece sonunda ödediği hesap dudak uçuklattı. Arjantinli, 37 bin 330 Euro hesap ödedi, sosyal medya yıkıldı!
18:2717 Haziran 2017
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Messi’den dudak uçuklatacak hesap: 37 bin 330 Euro ödedi

La Liga’de ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon istediğini bulamayan ve Altın Top’u muhtemelen Cristiano Ronaldo’ya kaybedecek olan Arjantinli süperstar Lionel Messi, tatil döneminde sezonu geride bırakmaya çalışıyor.

Arjantinli, Ibiza’da tatilini sürdürürken arkadaşlarıyla eğlendiği bir gecenin sonunda ödediği hesapla gündeme oturdu. Luis Suarez ve Cesc Fabregas gibi isimlerle eğlenen Messi, gecenin sonunda 37330 Euro hesap ödedi.

Adisyonda kalem kalem tüketilenlerin fiyatı görünürken suyun 10 Euro, sütlü kahvenin 8 Euro olması dikkat çekti. Şişesi 600 Euro’dan 41 şişe Dom Perignon ise 146 bin 413 Türk Lirası tutan hesabın büyük bir kısmını oluşturdu.

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Etiketler
barcelona cesc fabregas Ibiza Lionel Messi luis suarez
Son güncelleme: 18:44 | 17.06.2017
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