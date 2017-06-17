Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası: Türkiye-İtalya: 54-53

Türkiye, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı. B Grubu mücadelesinde İtalya'yı 54-53 yenen Milliler'de Kuanitra Holingsvorth 29 sayı, 21 ribaundla maça damga vurdu.

Çekya’da düzenlenen 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda B Grubu’nda İtalya ile karşılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, parkeden 54-53’lük skorla galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı. Milliler’de Kuanitra Holingsvorth 29 sayı, 21 ribaundla inanılmaz bir performans sergiledi ve adeta galibiyeti getirdi.

İtalya’da ise Cecilia Zandalasini’nin 23 sayı, 10 ribaundu ise Kuanitra’nın inanılmaz oyunu karşısında yetersiz kaldı. Türkiye büyük ölçüde çeyrek finali garantilerken Potanın Perileri son maçını Belarus’a karşı oynayacak. İtalya ise Slovakya’yla karşılaşacak.

Maçtan sonra Kuanitra, “Adım adım gitmek istiyoruz” derken zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi. Kaydettiği 29 sayı ve 21 ribaundu saymadığını söyleyen yıldız oyuncu, “Böylesi bir maçta böyle bir performans sergilemek mutluluk verici” dedi.

Slovakya Belarus`u mağlup etti Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Slovakya, Belarus'u 68-59 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku