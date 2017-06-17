Konfederasyonlar Kupası’nda Rusya, Yeni Zelanda’yı 2-0 mağlup etti

FIFA Konfederasyonlar Kupası bugün oynanan Rusya, Yeni Zelanda mücadelesiyle başladı. Ev sahibi Rusya, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve üç puana uzandı.

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nın açılış maçında ev sahibi Rusya ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Rusya sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi için 2018 Dünya Kupası öncesi futbol anlamında hem de altyapı hazırlıkları anlamında bir test niteliği taşıyan turnuva oldukça güzel başlamış oldu.

St. Petersburg’daki Krestovsky Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 31. dakikasında Denis Glushakov’un kalecinin üzerinden aşırdığı topu kendi ağlarına gönderen Michael Boxall, Rusya’yı 1-0 öne geçirirken, 69’da Fedor Smolov’un golüyle ev sahibi maçın skorunu tayin etti: 2-0. Grubun diğer maçında yarın Portekiz ile Meksika karşı karşıya gelecek.