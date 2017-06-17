Konfederasyonlar Kupası başlıyor

8. FIFA Konfederasyon Kupası bugün Rusya'da başlıyor. Açılış maçında ev sahibi Rusya, Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

8. FIFA Konfederasyonlar Kupası bugün Rusya'da başlıyor. Başkent Moskova'nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi kentlerinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 8 takım, 2 grupta mücadele edecek. İlk 2'ye girenler, yarı finalde çapraz eşleşecek. 2 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek organizasyonda Avrupa'yı Rusya, Almanya ve Portekiz, Güney Amerika'yı Şili, Afrika'yı Kamerun, Kuzey ve Orta Amerika'yı Meksika, Asya'yı Avustralya, Okyanusya'yı Yeni Zelanda temsil edecek.

Turnuvanın açılış maçında bugün 18.00'de ev sahibi Rusya ile Yeni Zelanda, Saint Petersburg'da karşılaşacak.

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Tanıdık isimler boy gösterecek

Konfederasyonlar Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den tanıdık üç isim boy gösterecek. Portekiz'in kadrosunda Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma yer alacakken, Bursasporlu Aziz Behich ise Avustralya forması ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar ise Kamerun'un kadrosunda yer alacak.

Liverpool forması giyen Emre Can ile Hoffenheim'da görev alan Kerem Demirbay son Dünya Şampiyonu Almanya'nın kadrosunda bulunuyor. Özellikle Türkiye Milli Takımı'nda forma giyeceği açıklanan fakat son anda Alman Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay'ın performansı merak konusu.