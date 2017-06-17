Kamil Ahmet Çörekçi, Trabzonspor’a imza attı

Theo Bongonda’yı kiralık olarak transfer eden Trabzonspor, geçen sezonu Eskişehirspor’da geçiren Kamil Ahmet Çörekçi’yi kadrosuna kattı. Es-Es ile sözleşmesi biten Kamil Ahmet, bordo-mavililere 2 yıllık imza attı. Trabzonspor oyuna ilk yıl 1 milyon 800 bin TL, ikinci yıl ise 1 milyon 980 bin TL ücret ödeyecek.
KAP’a yapılan açıklama şöyle;
“Profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi ile 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2017 – 2018 futbol sezonu için 1.800.000.-TL garanti ücret,
2018 – 2019 futbol sezonu için 1.980.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla”