İtalya’da Mehmet Ekici vakası!

Trabzonspor'un Mehmet Ekici ile yaşadığı krizin bir benzerini İtalya'da Milan takımı kaleci Donnarumma ile yaşıyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor yönetiminden Fenerbahçe gitmek için izin isteyen ancak iki kulübün anlaşamaması nedeniyle takımında kalan Mehmet Ekici, bu isteğinde ısrar edince yarım sezon kadro dışı bırakılmıştı. Şimdi bu alayın bir benzerini İtalya’nın dev kulübü Milan, genç kalecisi Donnarumma ile yaşıyor. Milan ile yapılan transfer görüşmelerinde bir türlü geri adım atmayan ve yapılan tüm teklifleri geri çeviren Donnarumma, başkan Yonghong Li’yi çileden çıkardı.

Donnarumma`dan Milan`a rest! Geleceğin kalecisi olması beklenen Gianluigi Donnarumma'nın menajeri, Milan ile sözleşme yenilemeyeceklerini açıkladı. Milan oyuncuyu bonservis ücreti kazanmaksızın kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. İlgili Haberi Oku

Milan’da oynamak istemediğini açıkça belli eden Donnarumma’yı kesinlikle satmayacağını söyleyen Li, kaleci hakkında çok sert bir açıklamada bulundu. Genç kalecinin tüm sezon yeden oturacağının altını çizen Li, şu ifadeleri kullandı:

“Milan için 800M € üzerinde ödeme yaptım. Bir kaleciyi 40m €’ya satamadım diye iflas mı edeceğim? Donnarumma kimseye satılmayacak ve tüm sezon yedek kulübesinde oturacak.”